Nach Vorbild der Solinger Messer EU schützt regionale Handwerkskunst vor Nachahmung

Lediglich zwei Produkte aus Deutschland sind nach Angaben Walsmanns bislang EU-weit mit einem speziellen Schutz versehen: Solinger Messer und Uhren aus Glashütte. Es sind so wenige, weil die meisten Handwerksbetriebe den großen bürokratischen Aufwand scheuten, in jedem Mitgliedsland von Neuem das Schutzverfahren einzuleiten. Sowohl Zeitaufwand als auch Kosten sollen durch die EU-Verordnung nun radikal reduziert werden. Künftig genügt ein Antrag, der nach einer Übergangsfrist auch elektronisch gestellt werden soll. Dann reicht ihn die nationale Behörde nach einer Prüfung an das EU-Büro für geistiges Eigentum weiter, das ab dann den Schutz gewährt. Die EU-Staaten können jedoch auch festlegen, dass der erste nationale Schritt entfällt und gleich das EU-Büro den gesamten Prozess steuert. Kommission, Rat und Parlament erweitern damit den schon seit mehr als drei Jahrzehnten bestehenden Schutz regionaler Lebensmittel wie Aachener Printen, Thüringer Rostbratwürste oder Düsseldorfer Senf auf handwerkliche und industrielle Erzeugnisse. Nach einer Studie kann das immense Auswirkungen auf Handel, Beschäftigung und ländliche Entwicklung haben. So wird geschätzt, dass als Folge des Schutzsystems innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte zwischen 284.000 und 338.000 neue Arbeitsplätze entstehen könnten.