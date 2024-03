Neue EU-Richtlinie Robuste Vorgaben für die Gebäudesanierung

Die Gebäudeeffizienzrichtlinie der EU hat schon viele Schlagzeilen geliefert. Von „Heizhammer“ bis „Zwangssanierung“, von Warnungen vor überschuldeten Hausbesitzern bis Schreckensszenarien unfinanzierbarer Mietpreissteigerungen. Was an diesem Dienstag in Straßburg in einer Schlussabstimmung letztlich EU-Recht wird, lässt die meisten dieser Befürchtungen ins Leere laufen. In den Verhandlungen ist viel Zwang rausgenommen, viel flexible Umsetzung je nach nationalen und örtlichen Bedingungen reingekommen. Und doch tut es den Abgeordneten sofort in den Ohren weh.