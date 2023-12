Neue Regeln entschärft Altersdiskriminierung bei EU-Führerscheinen vom Tisch

Nach der Abstimmung am Donnerstag im Verkehrsausschusses des Parlamentes ist zumindest für die nächsten Wochen des laufenden Verfahrens noch ein Gesundheitscheck alle 15 Jahre für alle Führerscheinbesitzer vorgesehen. Ob dieser jedoch allein aus einer Selbstauskunft der Fahrer bei der fälligen Führerschein-Erneuerung besteht, mehr daraus wird oder am Ende ganz wegfällt, wird sich erst in einigen Monaten zeigen. Position der Minister ist, alle 15 Jahre den Führerschein erneuern zu lassen und jeden Antrag mit einem Fragebogen zum Gesundheitszustand zu verbinden. Eine Mehrheit des Ausschusses vereitelte das Vorhaben der französischen Chefverhandlerin von den Grünen, Karima Delli, nun sofort in die Schlussberatungen mit dem Ministerrat einzutreten. Erst wird im Januar oder Februar noch im Plenum darüber abgestimmt.