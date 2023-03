Luxemburger Diesel-Entscheidung EU-Recht zum Miterleben

Damit traten sie erneut den Beweis an, dass das angeblich so ferne, abstrakte und sperrige EU-Recht jeden einzelnen EU-Bürger stark machen kann. Das gelang ihnen zudem in einem Verfahren, in dem nicht mal ein Autobesitzer vor dem EuGH geklagt hatte. Ein deutsches Landgericht hatte lediglich Zweifel, wie es mit dem EU-Recht umgehen sollte. Schon das war ein Zeichen bemerkenswerter richterlicher Unabhängigkeit, nicht einfach nur auf obere Instanzen zu schielen, wonach die EU-Paragrafen auf Klima, Umwelt und Gesundheit, nicht aber auf individuelle Ansprüche abzielen.