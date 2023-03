Corona-Wiederaufbaufonds EU-Rechnungshof entdeckt Sicherheitslücke im Mega-Milliarden-Projekt

Allerdings unterscheide sich die Zuteilung der Corona-Gelder in einem wesentlichen Umstand von übrigen EU-Programmen. Es werde nicht geprüft, ob die geplanten Maßnahmen auch mit nationalem und europäischem Recht übereinstimmten. Darüber hinaus fehle jede Methode für den Umgang mit Veränderungen, wenn also Meilensteine oder Ziele nicht erreicht oder wieder aufgegeben würden. Welche Auswirkungen hat das auf die EU-Gelder? In welchem Umfang müssen diese zurückgezahlt werden? Welche Kriterien gelten dann? Auf diese Fragen fehlen aus Sicht des Rechnungshofes schlüssige Antworten.