Slowenien übernimmt Ratspräsidentschaft : Janez Jansa könnte zum nächsten Problemfall der EU werden

Sloweniens Premierminister Janez Jansa beim EU-Gipfel in Brüssel. Foto: dpa/Pool Philip Reynaerts

Analyse Brüssel Slowenien übernimmt am Donnerstag die EU-Ratspräsidentschaft. Regierungschef Janez Jansa ist über die Jahre immer weiter nach rechts gerückt. Kritiker nennen ihn „Mini-Orbán“, denn die Gemeinsamkeiten sind auffällig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrich Krökel

Wenige Worte genügten, um Janez Jansa im November 2020 weltweit bekannt zu machen. In den USA hatten gerade die Wahllokale geschlossen. Donald Trump trat vor die Kameras und behauptete, klar gewonnen zu haben. Es dauerte Tage, bis Joe Biden als wahrer Sieger feststand. Doch während Staatenlenker rund um den Globus geduldig auf das offizielle Ergebnis warteten, gratulierte Jansa seinem Idol sofort zum „finalen Triumph“. Der Regierungschef des EU-Mitglieds Slowenien warnte bei Twitter vor „weiterem Faktenverweigern durch die Mainstream-Medien“. Dem Biden-Team unterstellte er Betrugsabsichten, „wie damals, als Milosevic versuchte, 120 Prozent zu bekommen“.

Joe Biden als neuer Slobodan Milosevic? Damit schaffte es Jansa sogar in US-Medien in die Schlagzeilen. Denn der serbische Präsident hatte sich nicht nur an Wahlbetrug versucht. Das Jugoslawien-Tribunal in Den Haag klagte ihn später auch wegen Völkermordes an, bevor er in Haft starb. In der EU führten Jansas Glückwünsche und sein abseitiger Vergleich zu einem bösen Erwachen. Denn wirklich auf der Rechnung hatte in Brüssel, Paris und Berlin kaum jemand den rechtsnationalen Regierungschef der kleinen Republik. Dabei bereitete sich Jansa schon damals auf die Ratspräsidentschaft vor.

Lesen Sie auch Kritik an Ministerpräsident Janez Jansa : EU-Spitzenpolitiker sehen slowenischen Vorsitz pessimistisch

Info Der EU-Vorsitz rotiert halbjährlich Janez Jansa (62) Foto: dpa Foto: dpa/Kenzo Tribouillard Grundsatz Die 27 ­Mitgliedstaaten übernehmen jeweils im Wechsel für ein halbes Jahr die „Führung“ in der Europäischen Union. Die Macht ­dieser Ratspräsidentschaft ist zwar überschaubar; der jeweilige Staat ­repräsentiert die Gemeinschaft aber nach außen und hat den Vorsitz in ­diversen Ministerräten der EU inne. Dazu gehören der einflussreiche Rat für Wirtschaft und Finanzen (Ecofin) und der koordinierende Rat für Allgemeine Angelegenheiten. Am Ende entscheiden allerdings die Mitglied­staaten. Einschränkung Der Vertrag von Lissabon hat die Präsidentschaft ausgehöhlt. Im Rat der Staats- und Regierungschefs hat seit 2009 ein für zweieinhalb Jahre gewählter Präsident das Sagen (derzeit der Belgier Charles Michel). Zugleich wurde das Amt des Hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik geschaffen (derzeit der Spanier Josep Borrell). Abfolge Auf Slowenien folgt im ersten Halbjahr 2022 Frankreich, dann Tschechien. Deutschland war erst 2020 dran, hat also noch viel Zeit bis zum nächsten Vorsitz.

Am Donnerstag ist es nun so weit: Im zweiten Halbjahr repräsentiert Slowenien die EU. Jansas Regierung hat dann das Recht, in Brüssel Themen zu setzen, und die Aufgabe, Kompromisse zu organisieren. Doch wohin soll das führen? Die Bedenken sind in vielen EU-Hauptstädten seit dem Trump-Eklat rasant gewachsen. Denn inzwischen haben auch die weniger gut Informierten gelernt, dass Jansa nicht nur ein enger politischer Freund von Viktor Orbán ist. Er eifert dem ungarischen Regierungschef vor allem in dessen Lieblingsrolle als Enfant terrible der EU nach: als eine Art Familienschreck der Gemeinschaft.

Das zeigte sich zuletzt im „Regenbogenstreit“ um das neue ungarische Jugendschutzgesetz, in dem Homosexualität mit Kindesmissbrauch verknüpft wird. Jansa gehörte zu den wenigen (fast durchweg osteuropäischen) Regierungschefs, die Orbán zur Seite sprangen. Bei anderen Themen sticht der 62-jährige Slowene den vier Jahre jüngeren Ungarn zumindest verbal sogar aus. So warf er im April einem ARD-Journalisten vor, im Stil des NS-Hetzblattes „Der Stürmer“ über Slowenien zu berichten. Der Reporter hatte es gewagt, von Angriffen auf die Pressefreiheit zu sprechen. So gesehen wirkt die Bezeichnung „Mini-Orbán“, mit der Kritiker Jansa gern beschreiben, fast ein wenig irreführend.

Allerdings passt der Ausdruck insofern gut, als Jansa in Slowenien über weit weniger Macht verfügt als Orbán in Ungarn. Dessen nationalkonservative Fidesz regiert seit 2010 mit absoluter Mehrheit. Dagegen errang Jansas rechtspopulistische SDS 2018 gerade einmal 25 Prozent der Stimmen und musste in die Opposition. Erst im März 2020 gab die sozialliberale Minderheitsregierung auf. Jansa bildete eine zerbrechliche Vierparteienkoalition, die auf einige unabhängige Abgeordnete angewiesen ist. Seine Wiederwahl im kommenden Jahr gilt als offen.

Dennoch hat sich mit dem Regierungswechsel auch die Stimmung im Land spürbar verändert. Lange hielten Beobachter wie die Soziologin Renata Salecl eine autoritäre Wende für unwahrscheinlich. Die junge Republik, die 2007 als erstes östliches EU-Mitglied den Euro einführte, galt als demokratischer Musterstaat in der Region. Außerdem, erinnert sich Salecl, hätten Menschen wie Jansa im Kommunismus selbst gegen die Diktatur gekämpft: „Seine Verhaftung löste 1988 die Massenproteste aus, die dazu führten, dass die Slowenen überhaupt begriffen, was eine Zivilgesellschaft ist.“

Tatsächlich hatte Jansa, ähnlich wie Orbán in Ungarn, in den späten 80er-Jahren als einer der führenden Freiheitskämpfer Popularität erlangt. Mehr noch: Nach den ersten freien Wahlen 1990 wurde er Verteidigungsminister und führte Slowenien im Zehn-Tage-Krieg 1991 in die Unabhängigkeit von Jugoslawien. Da war Jansa gerade 32 Jahre alt und nominell Sozialdemokrat. Doch als Vorsitzender der SDS rückte er die Partei ab 1993 immer weiter nach rechts, zunächst in eine marktliberal-konservative Richtung. 2004 schaffte er zum ersten Mal den Sprung an die Regierungsspitze.

Doch ähnlich wie Orbán, der in Ungarn von 1998 bis 2002 regierte und dann wieder abgewählt wurde, hielt sich Jansa nur eine Legislaturperiode. Und wie Orbán zog er aus der Niederlage die Konsequenz, sein politisches Heil in Nationalismus und Rechtspopulismus zu suchen. „Das Pendel, das 1989 zur Freiheit ausschlug, schwingt zurück in Richtung Autoritarismus“, sagt Soziologin Salecl. Und mit diesem Grundimpuls übernimmt Jansa nun die Führungsrolle in der EU.