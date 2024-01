EU-Ratspräsident Die Kapriolen des Monsieur M.

Um das zu verhindern, entwickelten Diplomaten in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten bereits ein Szenario, in dem die Nachfolgefrage so weit vorbereitet werden sollte, dass es nach den Europawahlen in kürzester Zeit eine Neubesetzung hätte geben können. Gewöhnlich dauert die Entscheidung länger, weil unter den Fraktionen, deren Parteien sich auf eine Zusammenarbeit in Brüssel verständigen, die wichtigsten Posten in einem Gesamtpaket ausgehandelt werden. Dazu gehört auch das Amt des Ratspräsidenten, der die Verständigung der Staats- und Regierungschefs zu koordinieren hat.