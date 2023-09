Innenpolitiker mehrheitlich einig EU-Staaten mehrheitlich einig bei Asyl-Krisenmechanismus

Nach Angaben aus Regierungskreisen hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Kabinett ein Machtwort gesprochen und klargestellt, dass Deutschland in dem Prozess kein Veto einlegen werde. Am Donnerstag sagte Scholz in Berlin mit Blick auf die Verhandlungen in Brüssel, die Regierung sei sich einig, „dass wir dem nicht im Weg stehen werden“.