Eskalation um Getreide und Waffen Der Polen-Ukraine-Streit als EU-Signal

Natürlich hat der ausufernde Streit der Nachbarländer auch mit den bevorstehenden Wahlen in Polen und einer durch eigenes Missmanagement etwa bei der großzügigen Vergabe von EU-Einreisevisa in die Enge getriebene Regierungspartei zu tun. Schließlich wird am 15. Oktober die Macht in Polen neu verteilt. Man darf also davon ausgehen, dass es beiden Seiten danach schon irgendwie gelingen wird, sich beim Getreidestreit zu verständigen, so wie dies binnen weniger Tage auch zwischen der Ukraine und der Slowakei geklappt hat.