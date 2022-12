Pandemie EU plant keine Corona-Tests für Passagiere aus China

Die EU will nicht wie ihr Mitgliedsland Italien Coronavirus-Tests für Flugzeugpassagiere aus China einführen. Die Corona-Variante Omikron BF.7, die in China stark vertreten sei, gebe es in Europa bereits, argumentierte die EU-Kommission am Donnerstag. Dadurch sei die Bedrohung nicht erheblich gestiegen. Allerdings werde man umsichtig sein und gegebenenfalls zur Notbremse greifen.