Strategie für wachsenden Luftservice EU-Pilotenschein für Drohnen-Spezialisten

Schon jetzt überwachen sie Ölverschmutzungen, vermessen Gelände und Gebäude, unterstützen Sicherheitskräfte und Journalisten, sich in bestimmten Situationen einen Überblick in Echtzeit zu verschaffen. Drohnen werden immer wichtiger. In der Ukraine zeigen sie, welche verheerenden Wirkungen sie in einem Krieg haben können. „Mit dem richtigen Rahmen könnte der Markt für Drohnendienste in Europa bis 2030 einen Wert von 14,5 Milliarden Euro erreichen und 145.000 Arbeitsplätze schaffen“, sagte EU-Verkehrskommissarin Adina Valean, als sie am Dienstag in Brüssel die neue Drohnen-Strategie der EU vorstellte.