Außenministertreffen zur Ukraine EU-Partner bedauern Aufweichen der Sanktionen durch Deutschland

Vollmundig zog Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock am Rande des Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg eine Zusammenfassung der jüngsten Spitzentreffen zur Ukraine in Deutschland, Italien und der Schweiz: Ein großer Teil der Welt stehe geschlossen hinter der Ukraine, „weil die Welt Frieden will, weil die Welt Frieden braucht“, sagte das deutsche Regierungsmitglied. Zugleich will die Bundesregierung aber auch Frieden mit ihren Unternehmen und verhinderte, dass das von den Außenministern am Montag in Luxemburg beschlossene 14. Sanktionspaket die Exporte nach Russland noch stärker behindert.