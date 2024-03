Resolution aus Straßburg EU-Parlament verlangt Grenzöffnung im Gazastreifen

Angesichts der humanitären Not im Gazastreifen hat das Europaparlament Israel zur Öffnung aller Grenzübergänge für Hilfslieferungen aufgefordert. Ein schneller, sicherer und ungehinderter Zugang für Lebensmittel und andere Güter sei dringend nötig, heißt es in einer Resolution, die am Donnerstag in Straßburg angenommen wurde. Darin verlangen die Abgeordneten auch einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand und eine bedingungslose Freilassung der Geiseln, die von der palästinensischen Hamas festgehalten werden.