Budget von 168,7 Milliarden Euro : Einigung im Streit über EU-Haushalt für 2020

Das Europäische Parlament in Brüssel - Am Abend legten Abgeordnete und Mitgliedsstaaten den Haushaltsstreit bei.

Brüssel Europaparlament und Mitgliedstaaten haben einen Kompromiss für das Budget für 2020 gefunden. Zusätzliche Mittel werden für Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel, Jugendförderung und Risikovorsorge bereitgestellt.

Kurz vor Fristablauf haben sich das Europaparlament und die Mitgliedstaaten am Abend auf den EU-Haushalt für das kommende Jahr geeinigt. Wie die EU-Kommission mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine Obergrenze von 168,7 Milliarden Euro. Dies sind 1,5 Prozent mehr als 2019. Vertreter des Parlaments lobten zusätzliche Mittel für den Kampf gegen den Klimawandel und für die Jugendförderung.

Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten hatten vergangene Woche noch gut vier Milliarden Euro auseinandergelegen. Die EU-Regierungen hatten dabei ein Jahresbudget von höchstens 166,8 Milliarden Euro gefordert, das Parlament wollte 171 Milliarden Euro. Nun trafen sich beide Seiten ziemlich genau in der Mitte.

Das Budget 2020 sei "ein Haushalt des Übergangs", der in die Zukunft weise, sagte der scheidende Haushaltskommissar Günther Oettinger mit Blick auf die neue EU-Kommission, die am 1. Dezember ihr Amt antreten soll. "Es wird helfen, Jobs zu schaffen, den Klimawandel anzugehen und Investitionen überall in Europa zu fördern."