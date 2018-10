EU-Parlament stimmt für Verbot von Wegwerfprodukten aus Plastik

Brüssel Das Europaparlament hat für ein Verbot von Trinkhalmen, Einweggeschirr, Wattestäbchen und anderen Wegwerfprodukten aus Plastik gestimmt. Ziel ist es, die Verschmutzung der Ozeane durch Kunststoffmüll zu bekämpfen.

Die EU-Kommission will Einweggeschirr und Strohhalme aus Plastik verbieten. Einem entsprechenden Vorschlag der Brüsseler Behörde hat das Europaparlament in Straßburg am Mittwoch in erster Lesung zugestimmt. Durch das Verbot sollen vor allem die Meere wieder sauberer werden.