Bis 2050 klimaneutral EU-Parlament stimmt für zentrales Gesetzespaket gegen den Klimawandel

Der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Olaf in der Beek, sprach nach der Abstimmung von einem „guten Tag für den Klimaschutz in Europa“. Er sieht aber noch Verbesserungsbedarf: Als nächsten Schritt müsse sich in Deutschland das nationale System der CO2-Bepreisung ab 2024 zu einem echten Emissionshandel mit festem CO2-Deckel entwickeln. Der grüne Verhandlungsführer im EU-Parlament, Michael Bloss, sagte: „Die Ära der Gratis-Verschmutzung ist vorbei. Das heißt: Wer klimafreundlich produziert, spart bares Geld.“