Nach Klagen über Diskriminierung: EU-Parlament kritisiert Vorgehen deutscher Jugendämter

Brüssel Seit zehn Jahren häufen sich beim Petitionsausschuss des Europaparlaments Klagen nichtdeutscher Eltern. In der Debatte hatte zuvor vor allem polnische Abgeordnete die deutschen Jugendämter kritisiert.

Das Europaparlament hat deutsche Jugendämter aufgefordert, Rechte von Kindern mit einem nichtdeutschen Elternteil angemessen zu wahren. Hintergrund sind Klagen von Eltern über mutmaßliche Diskriminierung und willkürliche Maßnahmen, wie das Parlament am Donnerstag in Brüssel mitteilte.

In einer Debatte vor einigen Wochen hatten vor allem polnische Abgeordnete die deutschen Jugendämter kritisiert. So sei Eltern verboten worden, mit ihren Kindern in ihrer Muttersprache zu reden. Auch nach der Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Europaparlament hatte der polnische Abgeordnete Ryszard Legutko (PiS) das Thema angesprochen.