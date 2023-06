Sonder-Fonds stand vor Ruin EU-Parlament halbiert die Luxus-Pensionen

Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass zwar noch 363 Millionen Euro an Ansprüchen für rund 900 Begünstigte bestanden, aber nur noch 50 Millionen in der Fondskasse waren. In einem internen Papier legte der Generalsekretär des Parlamentes, Alessandro Chiocchetti, zwei Vorschläge vor, mit denen die Pleite des Fonds um einige Zeit verzögert werden könnte. Zuvor hatten sich die Europa-Abgeordneten darauf verständigt, den Fonds nicht mit Hilfe massiver Ausweitung öffentlicher Mittel aufzufangen. Das Präsidium entschied sich für die schärfere Variante, die die Lebensdauer des Fonds nun um mindestens zweieinhalb Jahre verlängert. Dazu gehört auch, dass es künftig für Bezieher dieser Spezialrente keine Anpassung an die Lebenshaltungskosten mehr geben wird.