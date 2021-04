Name, Gültigkeit, Umfang : EU-Parlament debattiert über Impfzertifikat

Name, Gültigkeit, Umfang

Das EU-Parlament in Brüssel tagt zum europäischen Impfzertifikat. Foto: dpa/Francisco Seco

Brüssel Das europäische Impfzertifikat soll kommen. Das Europa-Parlament diskutiert noch über Detailfragen. Unter anderem geht es um die Auswirkungen auf Reisen innerhalb der EU, den Namen und den Umfang des Zertifikats.

Das geplante europäische Impfzertifikat könnte noch vor seiner Einführung einen neuen Namen bekommen. Die Abgeordneten des Europaparlaments debattieren am Mittwoch, ob das von der EU-Kommission „digitales grünes Zertifikat“ getaufte Projekt in „EU Covid-19 Zertifikat“ umbenannt werden soll. Auch weitere Detailfragen stehen im Plenum im Brüssel zur Diskussion - etwa, wie lange der Nachweis gültig sein soll.

Das Parlament will diese Woche seine Position festlegen, um die Details der Rechtsgrundlage mit den EU-Staaten auszuhandeln. Die Abstimmungsergebnisse des Parlaments werden für Donnerstag erwartet.

Das Zertifikat soll mehr Einheitlichkeit in die bisher recht unterschiedlichen Einreiseregelungen innerhalb der EU bringen. Ab Juni soll es zur Verfügung stehen und in allen EU-Staaten anerkannt werden. Neben einer Impfung soll es auch Ergebnisse zugelassener Tests und Informationen zu überstandenen Corona-Infektionen festhalten. Für Geimpfte, Genesene und Getestete könnte es Reisen in der EU damit erleichtern.