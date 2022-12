Deutsche Süßwarenhersteller schlagen Alarm EU-Novelle bedroht Aachener Printen

Essen aus der Region knüpft nicht nur an alte Traditionen und unnötige Transporte in Zeiten des Klimawandels an, es zeugt auch von spezifischer Qualität. Deshalb hat die EU allein in Deutschland 186 Lebensmittelprodukte unter besonderen Schutz gestellt. Anhand der Liste von Glückstädter Matjes bis Rheinischem Rübenkraut, von Aachener Printen bis Dresdner Christstollen lässt sich eine Genussreise von Nord nach Süd, von West nach Ost quer durch die Geografie gestalten. Und Verbraucher wissen: Die Gütesiegel der EU garantieren den geschätzten Geschmack und erschweren Billigkopien. Doch eine geplante Novelle lässt bei vielen Herstellern nun die Alarmglocken läuten.