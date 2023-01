Rechnungshof prüft Reisefreiheit EU muss sich auf die nächste Pandemie besser vorbereiten

Obwohl die Wissenschaft seit Jahren vor den einschneidenden Folgen von Pandemien gewarnt hatte, waren weder die Mitgliedsstaaten noch die EU angemessen vorbereitet. Es wurde ein Improvisieren und Probieren. An anderer Stelle haben viele Verantwortlichen längst reumütig eingeräumt, dass die Grenzschließungen der falsche Weg zur Corona-Bekämpfung gewesen seien. Umso mehr überrascht die Erkenntnis der Prüfer, dass selbst bei dem am besten funktionierenden Mittel zur Erleichterung des Reisens auch 2023 noch keine Vorkehrungen getroffen worden sind, um das Corona-Zertifikat länger nutzen oder bei Bedarf schnell wieder einsetzen zu können. Die Rechtsgrundlage für den Digitalnachweis läuft sogar in wenigen Monaten aus.