EU lockert den Schutzstatus Wie es mit dem Wolf nun weitergeht

Die Bestände hätten sich inzwischen so entwickelt, dass ein Bestandsmanagement „aus Sicht des Naturschutzes verantwortbar“ sei, erklärt das Umweltministerium. Nachdem der Wolf in Mitteleuropa seit Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgestorben galt, siedelte sich erst im Jahr 2000 wieder das erste Rudel in Sachsen an. Seitdem wächst die Wolfspopulation rasant. Nach offiziellen Zahlen gab es bei einer Erhebung vor zwei Jahren in Deutschland 1339 Wölfe, die in 184 Rudeln, als 47 Paare und 22 Einzeltiere durchs Land zogen. Der Bauernverband kommt unter Einbeziehung weiterer Hinweise (unter anderem über 4300 getötete, verletzte oder vermisste Weidetiere) auf einen aktuellen Bestand zwischen 1800 und 3300 Tieren. Sie leben vor allem in Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wolfsterritorien gibt es jedoch auch in NRW, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Allerdings weisen Tierschützer darauf hin, dass in längst nicht allen Gebieten, in denen Wölfe leben könnten, auch schon wieder Rudel vorkommen. Sie starteten deshalb eine Kampagne gegen die Aufweichung des Schutzstatus.