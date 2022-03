EU-Kommission soll sich äußern : EU leitet Prüfung von ukrainischem Beitrittsantrag ein

Brüssel Die Europäische Union hat die Prüfung des Beitrittsantrags der Ukraine auf den Weg gebracht. Auch die Anträge Georgiens und Moldaus sollen geprüft werden. Die EU-Beitrittsverfahren sind langwierig und umfassen eine Vielzahl von Schritten.

Die Europäische Kommission soll eine Einschätzung zum möglichen EU-Beitritt der Ukraine, Moldau und Georgien abgeben. Darauf einigten sich Vertreter der 27 EU-Länder am Montag, wie die französische Ratspräsidentschaft am Montag bekanntgab. Die Ukraine, Moldau und Georgien hatten in der vergangenen Woche offizielle Anträge auf eine EU-Mitgliedschaft beim Rat eingereicht. Mit der Weiterleitung an die Kommission erfolgt ein erster Schritt auf dem Weg zu offiziellen Beitrittsverhandlungen. Nach Angaben eines EU-Vertreters dauert eine solche Einschätzung in der Regel ein bis anderthalb Jahre.