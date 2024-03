Weltweit erste Regulierung EU legt Künstliche Intelligenz an die Leine

Es ist 12.14 Uhr am Mittwoch im Straßburger Plenarsaal des Europaparlamentes, als die Künstliche Intelligenz Geschichte schreibt. Zumindest massiv daran mitwirkt. Dauerten wichtige Entscheidungen in früheren Zeiten oft Stunden, bis alle Ergebnisse über die namentlich dokumentierten Voten jedes einzelnen Abgeordneten vorlagen, eröffnet Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Abstimmung nun 15 Sekunden nach 12.14 h, beendet sie drei Sekunden später und verkündet das Ergebnis weitere vier Sekunden später. Gleichzeitig blinken auf Displays an der Stirnseite des Plenarsaales 705 Punkte auf, die die Sitzreihen wiedergeben: 523 grüne auf all den Plätzen, an denen Abgeordnete zugestimmt haben, 46 rote mit den Nein-Stimmen, 49 weiße mit den Enthaltungen und 87 blaue mit denen, die die Abstimmung verpassten. Die KI hat wieder mal schnelle, zuverlässige, nachprüfbare, das Leben beschleunigende Arbeit geleistet - und dieses Mal die Politik darin unterstützt, die KI zu beschränken.