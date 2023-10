Krisentreffen der EU-Außenminister „Das Drehbuch des Terrors darf nicht greifen“

Das Thema ist schon am Vormittag in einer Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses in Brüssel besprochen worden. Gremienchef David McAllister berichtet, in der vertraulichen Runde habe Israels Botschafter Haim Regev das Wort erhalten. Die Kollegen hätten Israel fraktionsübergreifend ihre volle Solidarität zugesichert und den um ihre Angehörigen trauernden Israelis ihr Beileid ausgedrückt. Aber was der Terrorüberfall der Hamas für die EU bedeutet und wie es nun in den Beziehungen mit Drittstaaten weitergeht, die offensichtlich die Terroraktivitäten der Hamas unterstützen - das gibt der CDU-Europa-Abgeordnete in Frageform weiter. Ohne Antworten.