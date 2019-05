EU-Sondergipfel ringt um Kommissionschef : Tusk sieht „keinen Automatismus für Spitzenkandidaten“

Brüssel Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen nicht ohne Weiteres einen der Spitzenkandidaten zum EU-Kommissionspräsidenten wählen. EVP-Kandidat Manfred Weber bekommt Gegenwind.

In der Frage des künftigen Kommissionspräsidenten gebe es „keinen Automatismus“, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach dem EU-Sondergipfel am Abend in Brüssel. Es könne „niemand ausgeschlossen werden“. Die EU wird daher in den nächsten Wochen weiter um die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ringen.