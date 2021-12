Mindeststandards für die Bestrafung : EU-Kommission will Hassrede in Liste von EU-Verbrechen aufnehmen

EU-Kommission will Hassrede in Liste von EU-Verbrechen aufnehmen

„Für Hass gibt es in Europa keinen Platz“, sagte Kommissionsvize Vera Jourova. Foto: obs/SWR - Südwestrundfunk

Brüssel Bislang stehen neun Verbrechen auf der gemeinsamen Liste mit Straftaten, die eine grenzüberschreitende Dimension haben, darunter zum Beispiel Terrorismus oder organisierte Kriminalität. Nun sollen auch Hassverbrechen und Hassrede dazu kommen.

Hassrede und Hassverbrechen sollen nach dem Willen der EU-Kommission in die gemeinsame Liste der sogenannter EU-Verbrechen aufgenommen werden. Dies solle dafür sorgen, dass es in allen EU-Ländern gemeinsame Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftatbeständen und Strafen gibt, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit.