EU-Kommission warnt Musk X verbreitet „illegale Inhalte“ zu Israel und Hamas

Im Kontext des Großangriffs der Hamas auf Israel hat die EU-Kommission den Unternehmer Elon Musk wegen „Verbreitung von illegalen Inhalten“ und „Falschinformationen“ in seinem Onlinedienst X (vormals Twitter) verwarnt. EU-Digitalkommissar Thierry Breton setzte Musk am Dienstag eine Frist von 24 Stunden und drohte mit möglichen Sanktionen, wie aus einem AFP vorliegenden Brief hervorging.