Schuldenstreit : EU-Kommission verzichtet auf Defizitverfahren gegen Italien

Arbeiter sortieren Druckbögen bei der Produktion neuer 200-Euro-Banknoten in der Druckerei des Guido Carli Zentrums der italienischen Zentralbank. Foto: dpa/Esma Cakir

Brüssel Im Schuldenstreit mit Italien hat die EU-Kommission auf die Einleitung eines Strafverfahrens verzichtet. Die EU-Kommission werde aber die Umsetzung der Haushaltszusagen Roms weiter „sehr genau überwachen“.

Nach jüngsten Zusagen Roms zur Verringerung seiner Neuverschuldung sei ein Defizitverfahren "zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gerechtfertigt", erklärte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel.

Italien ist nach dem langjährigen Krisenstaat Griechenland das am höchsten verschuldete EU-Mitglied. Die EU-Kommission hatte wegen der weiter deutlich steigenden Neuverschuldung Anfang Juni den Weg für ein Defizitverfahren gegen Italien geebnet, an dessen Ende Geldbußen in Milliardenhöhe hätten stehen können.