Beliebte Video-App EU-Kommission verbietet Tiktok auf Handys von Angestellten

Es wird befürchtet, dass die App verwendet werden könnte, um prochinesische Ansichten zu fördern oder Daten von Nutzern zu sammeln. Nicht nur in Europa, auch in den USA wird Tiktok mit Bedenken wegen der Sicherheit und der Privatsphäre in Verbindung gebracht. Mehr als die Hälfte der US-Staaten und der US-Kongress haben es verboten, dass Tiktok auf offiziellen Geräten der Regierung genutzt wird.