Bis zur Juncker-Nachfolge : Von der Leyen unterschreibt Vertrag als „Sonderberaterin“ der EU-Kommission

Brüssel Ursula von der Leyen hat am Donnerstag einen Vertrag als „Sonderberaterin“ der EU-Kommission unterzeichnet. Dieser ermöglicht ihr bis zu ihrem Amtsantritt als Nachfolgerin von Präsident Jean-Claude Juncker den Zugriff auf Büros und Personal in Brüssel.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten von der Leyen am Dienstag als Juncker-Nachfolgerin nominiert. Die Entscheidung muss am 16. Juli noch durch das Europaparlament bestätigt werden. Bei einer Bestätigung würde von der Leyen am 1. November ihr Amt antreten.