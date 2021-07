Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit : EU sieht demokratische Standards in Ungarn und Polen gefährdet

Brüssel In ihrem Jahresbericht zur Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit hat die EU-Kommission eine Erosion demokratischer Standards in mehreren EU-Staaten konstatiert. Dies gelte besonders für Ungarn und Polen.

Dort sei die Unabhängigkeit der Justiz bedroht, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung. Genannt wurde wegen Angriffen auf die Medien des Landes auch Slowenien, das aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne hat.

In dem Jahresbericht wurden mit Blick auf Polen Mängel in den wichtigsten vier überprüften Bereichen festgestellt: nationale Justizsysteme, Rahmenbedingungen zur Bekämpfung von Korruption, Medienfreiheit und Gewaltenteilung. Reformen im Justizsystem in den vergangenen sechs Jahren hätten den Einfluss der Regierung verstärkt, hieß es. Zudem bestehe das Risiko unzulässigen Einflusses auf Korruptionsstrafverfahren zu politischen Zwecken, und die Arbeitsbedingungen für Journalisten hätten sich verschlechtert.

Erst in der vergangenen Woche hatte das oberste EU-Gericht entschieden, dass die Disziplinierung hoher Richter in Polen gegen EU-Recht verstößt und die richterliche Unabhängigkeit untergräbt. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte in einer Reaktion, das EU-Gericht sei für die Ausbildung der Justizsysteme in den Einzelstaaten nicht zuständig.