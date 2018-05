EU-Kommission plant europäischen Studentenausweis

Brüssel Mit einem neuen europäischen Studentenausweis will die EU-Kommission jungen Menschen das Studieren im Ausland erleichtern. Studenten sollen damit unbürokratischer und günstiger an europäischen Universitäten lernen und forschen können.

Bildungskommissar Tibor Navracsics am Dienstag in Brüssel an. Konkret sollen Hochschulen über den Ausweis die jeweiligen Leistungsnachweise einsehen können; Studierende sollen einfacher Bücher ausleihen oder in Restaurants oder Waschsalons bezahlen können. Die Daten auf dem Ausweis sollen verschlüsselt werden.