Neuer Vorschlag der EU-Kommission : Deutschland könnte 46 Prozent mehr in EU-Haushalt zahlen

Berlin/Brüssel Die Bundesregierung hat erstmals ausgerechnet, was der neue Haushaltsvorschlag der EU-Kommission für Deutschland bedeuten könnte. Tatsächlich entschieden ist aber noch nichts, lautet das Motto.

In ihrer Antwort an Ullrich unterstrich die Bundesregierung aber, dass die Zahl von 13 Milliarden Euro noch nicht sicher sei. Für eine abschließende Bewertung des Gesamtvorschlags der Europäischen Kommission lägen nicht alle notwendigen Informationen vor, heißt es in dem Schreiben an Ullrich. So habe die Kommission unter anderem ankündigt, dass Beitragsrabatte länger laufen könnten als geplant. Quantifiziert sei dies aber bislang nicht.