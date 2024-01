Fluggesellschaften EU-Kommission blockiert vorerst Lufthansa-Einstieg bei Ita

Die EU-Kommission sieht durch den geplanten Einstieg der Lufthansa bei der italienischen ITA Airways den Wettbewerb auf etlichen Flugrouten zu stark beschränkt und gibt deshalb noch kein grünes Licht. „Die Kommission hat derzeit Bedenken, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb auf dem Markt für Passagierluftverkehrsdienste auf einigen Kurz- und Langstrecken innerhalb und außerhalb Italiens verringern könnte“, teilte die Behörde am Dienstag in Brüssel mit. Von der Lufthansa angebotene Verpflichtungen, die für ausreichend Konkurrenz sorgen sollen, konnten die Bedenken demnach nicht ausräumen. Die Wettbewerbshüterin will deshalb vertieft prüfen und spätestens bis 6. Juni einen Beschluss erlassen.