“Schutz vor Cyberangriffen“ EU-Kommission bannt TikTok von Dienst-Handys

Die Lösch-Anweisung überschattete am Donnerstag eine groß angelegte Internet-Initiative der Kommission. Wie Breton erläuterte, hat ein Paket verschiedener Gesetze zum Ziel, bis zum Jahr 2030 alle europäischen Haushalte mit einem Gigabit-Netz und alle besiedelten Gebiete mit mindestens 5G-Standard zu versorgen. Unter anderem will der Industriekommissar erreichen, dass die Strecke der Glasfaserkabel in der EU in den nächsten Jahren verdoppelt wird. Auch der Ausbau der Satelliten-Leistungen über der EU soll dazu beitragen.