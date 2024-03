“Vom Piranha zum Goldfisch“ EU-Klimapolitik gerät unter die Räder der Traktoren

Und dann die Natur-Wiederherstellung. „Aufgeben ist keine Option“, lautet die Parole Lemkes. Der jüngste Klimakrisenbericht der EU habe deutlich gezeigt, wie sehr Menschenleben und Wohlstand bedroht seien, wenn nicht entschieden gehandelt werde. Gerade die Landwirtschaft sei von einer intakten Natur abhängig, betonte sie Montag nochmals in Brüssel. Sie setze auf neue Kompromissvorschläge der Ratspräsidentschaft, unterstrich auch Österreichs Grünen-Umweltministerin Leonore Gewessler. Die Ratspräsidentschaft kündigte bei der Sitzung am Nachmittag an, in den nächsten Wochen einen neuen Vorstoß zu unternehmen, ohne jetzt bereits Details zu nennen. EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius reagierte skeptisch: „Wir haben uns in eine Sackgasse manövriert.“