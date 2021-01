Neustart für Handelsbeziehungen : EU blickt mit Erleichterung und Hoffnung auf Amtseinführung von Biden

Brüssel Nach vier Jahren angespannter Handelsbeziehungen und gescheiterter Verträge mit den USA hofft die EU auf einen Neustart unter Joe Biden. An Angeboten seitens der Brüsseler Politiker mangelt es jedenfalls nicht.

Die EU blickt mit Erleichterung und Hoffnung auf die künftigen Beziehungen zu den USA nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden . EU-Ratspräsident Charles Michel stellte Washington am Mittwoch bei einer Rede im Brüsseler Europaparlament einen "neuen Gründungspakt" für die Zusammenarbeit in Aussicht. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die USA unter Biden "zurück im Kreis gleichgesinnter Staaten".

"Nach vier langen Jahren wird Europa wieder einen Freund im Weißen Haus haben", sagte von der Leyen mit Blick auf die Präsidentschaft von Donald Trump , der stark auf nationale Alleingänge gesetzt hatte. Die Welt habe lange gewartet. "Dieser Tag bringt die USA zurück." Europa stehe bereit, um "die Verbindung mit seinem alten und vertrauten Partner wieder aufzunehmen, um neues Leben in unsere geschätzte Allianz zu bringen". Der erklärte Anhänger des Multilateralismus Biden wird am Mittwoch als neuer US-Präsident vereidigt.

Michel lud Biden ein, an einer außerordentlichen Sitzung der EU-Staats- und Regierungschefs teilzunehmen, die am Rande des nächsten Nato-Gipfels organisiert werden könnte. Der Ratspräsident habe darüber am Dienstag bereits mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen, hieß es aus EU-Kreisen. Einen Termin gibt es demnach aber noch nicht.