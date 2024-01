Herausforderungen für die EU Von Atombombe bis Zypernkonflikt

Manchmal feiern Europapolitiker einen Verzicht mehr als eine Novelle. So verkündete der EU-Umweltexperte Peter Liese am Donnerstag voll Freude von einem Telefonat mit Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic, in dem dieser zusicherte, die geplante neue Chemikalienrichtlinie (Reach) nicht mehr auf den Tisch zu legen. Die chemische Industrie, die besonders in Deutschland bereits mit dem Abbau von Kapazitäten begonnen habe, könne einstweilen aufatmen, unterstrich Liese; die befürchteten Verschärfungen kämen erst einmal nicht. „Die Situation ist dramatisch“, fasste der CDU-Europaabgeordnete den Stand der Deindustrialisierung zusammen. Darauf müsse die Berliner Ampelkoalition in erster Linie reagieren. „Wir müssen aber auch in Europa zweimal überlegen, ob eine Maßnahme wirklich nötig ist“, lautete seine Empfehlung für die verbleibende Gesetzgebungsarbeit der drei EU-Institutionen Kommission, Ministerrat und Parlament.