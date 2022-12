Treffen der Staats- und Regierungschefs EU hebt Bosnien eine Willkommensstufe höher

Oberflächlich blieb die Verständigung bei den Reaktionen auf das Inflations-Reduzierungs-Gesetzespaket in Washington, das nach den Befürchtungen in Brüssel europäische Firmen in die USA locken könnte. Die Kommission bekam von den Staats- und Regierungschefs den Auftrag, Anfang des nächsten Jahres eine Strategie vorzulegen, mit der Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität verbessert werden könne. Im Vorfeld war in deutschen Regierungskreisen darauf hingewiesen worden, dass die Antwort auf das Milliarden-Förderprogramm für die US-Wirtschaft und deren Umbau zu klimaneutraler Produktion nicht in erster Linie in einem schuldenfinanzierten europäischen Milliardenprogramm zu suchen sei. Die Genehmigungen seien in Europa zu schwerfällig. Da will die Kommission mit neuen Vorschlägen und mehr Freiheiten für nationale Förderungen nachbessern. Ungeklärt blieb in Brüssel am Donnerstag, ob am Ende auch ein neuer Solidaritätsfonds stehen werde. Scholz hatte zuvor unterstrichen, dass noch viele vorhandene Mittel nicht abgerufen worden seien.