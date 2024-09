Stimmung im EU-Grenzgebiet Wenn die App vor Unwettern und Bomben warnt

Ähnlich ist es an der ukrainisch-moldauischen Landgrenze. Reni-Giurgiulesti heißt der Übergang, der bereits auf ukrainischem Staatsgebiet liegt. Die Republik Moldau ist an dieser Stelle so schmal, dass knapp zwei Kilometer von der Ukraine entfernt bereits die Grenze zu Rumänien folgt. Vor dem Krieg schien das kein Problem zu sein. 1979 angelegt, sollte der Grenzübergang eine sinnvolle Landverbindung vom ukrainischen Odessa ins rumänische Constanta bringen. Doch mit Kriegsbeginn steigerte sich der Druck, auch an dieser Stelle schnellstmöglich lebenswichtige Güter in die Ukraine und ukrainische Waren in die EU zu bringen. Das Ergebnis waren schier endlose Lkw-Schlangen, deren Fahrer bis zu zwei Wochen auf den Grenzübertritt warten mussten - mit den entsprechenden hygienischen Begleiterscheinungen entlang einer menschenleeren Landstraße. Die EU-Grenzassistenzmission Eubam brachte alle regionalen Grenzkontrollbehörden an einen Tisch und erreichte bereits Fortschritte. So arbeiten nun moldauische und ukrainische Grenzbeamte Seite an Seite, um eine Kontrolle einzusparen. Zudem bekommen ukrainische Lkw-Transporte einen virtuellen Warteplatz und müssen erst zur Grenze selbst fahren, wenn ihr Slot an der Reihe ist. Auch das Zollsystem ist vereinfacht, wird von der Ukraine bereits für ganz Europa genutzt, muss freilich in Moldau noch von der Testphase in den Dauerbetrieb wechseln.