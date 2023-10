Sondergipfel der EU zu Nahost Zwischen Palästina-Luftbrücke und Israel-Solidarität

Aus dem Umfeld beider Seiten kommen weitere spitze Bemerkungen, mal gegen Michel, mal gegen Borrell, mal gegen von der Leyen - garniert jeweils mit dem Unverständnis darüber, dass man sich über derartige Fragen streite, wo es doch um die Klärung eines wesentlich umfangreicheren Konfliktes gehe. Doch seit Monaten lauern die Hauptakteure auf Fehler der anderen, um sich für künftige Aufgaben in Stellung zu bringen. Von der Leyen hat zur Genüge angedeutet, dass sie an einer zweiten Amtszeit an der Spitze der Kommission interessiert ist, Michel hat noch keinen neuen Job in Aussicht, will sich aber für weitere Aufgaben an der Spitze der EU empfehlen.