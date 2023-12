EU-Gipfel vor Scheitern Alle gegen Orbán

Die Kommission hat am Vorabend bereits die Entscheidung getroffen, gut zehn Milliarden für Ungarn zu entsperren. Das führt zu heftigsten Protesten im Parlament, zu einem bitterbösen gemeinsamen Brief der Chefs der vier größten Fraktionen. „Von der Leyen zahlt das größte Schmiergeld in der Geschichte der EU an den Autokraten und Putin Freund Viktor Orbán“, schimpft Grünen-Rechtsstaatsexperte Daniel Freund und bringt damit ein weit verbreitetes Entsetzen zum Ausdruck. Doch Orbán will nicht nur mehr, nämlich weitere gesperrte 21 Milliarden. Er will auch nicht einlenken. Die Kommission selbst habe doch bescheinigt, dass von den sieben Bedingungen, die vor der Aufnahme von Beitrittsgesprächen erfüllt sein müssten, drei noch nicht erreicht seien. Außerdem gehe es nicht um einen Tauschhandel. „Ungarn verknüpft keine ungarische Angelegenheit mit einer ukrainischen“, versichert er lächelnd.