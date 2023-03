Die Ergebnisse des EU-Gipfels Von der Leyen verlangt reichlich Hausaufgaben

Was die Hausaufgaben nach diesem Gipfel anbelangt, wird jedoch auch von der Kommission noch so einiges erwartet. So setzt Scholz darauf, nun zügig weitere Handelsabkommen wie das zwischen der EU und den Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) hinzubekommen. Scholz lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wertschöpfung, die zu einem größeren Anteil in den rohstoffreichen Ländern bleiben müsse. Schon aus ökologischen Gründen sei es fragwürdig, die weitere Verarbeitung in anderen Ländern vorzunehmen, es müsse zudem darum gehen, den Herkunftsländern selbst eigene Entwicklungsperspektiven zu geben.