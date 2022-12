Panzer, Gaspreis, Mindeststeuer, US-Gesetze EU-Gipfel unter unerwartet großem Druck

Die Debatte um den Gaspreisdeckel hatte den Charakter einer ungeliebten Wiedervorlage. Die Energieminister hatten sich schon im Vorfeld des Gipfels vom Oktober nicht annähern können und die Entscheidung in die Chefetage verschoben. Die überwies die Einigung zurück zu den Fachministern, die auch nach zwei Sondersitzungen kein Ergebnis produzierten. Zu Beginn der Beratungen erwarteten einzelne Regierungschefs, dass am Ende doch wieder die Energieminister ran müssten, die sich vorsorglich bereits für nächsten Montag verabredet haben. Im Kern geht es um die Bedenken vor allem Deutschlands, dass ein zu niedrig angesetzter Preisdeckel für den Einkauf von Gas dazu führen könnte, dass die Versorgung nicht mehr gesichert ist, weil die Lieferanten mit ihren Schiffen dann woanders hin fahren. Aber auch ein deutsches Interesse an einem einvernehmlichen Abschluss begleitete den Gipfel, schließlich will Scholz am Samstag das neue LNG-Terminal in Wilhelmshaven in Betrieb nehmen.