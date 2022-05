Zäher EU-Kompromiss zum Öl-Embargo : Nun geht der Blick aufs siebte Sanktionspaket

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Abschlusstag des EU-Sondergipfels in Brüssel. Foto: dpa/Geert Vanden Wijngaert

Brüssel Kein Öl mehr aus Russland für die EU, lautet der Beschluss des Gipfels - mit der Ausnahme jenes Öls, das per Pipeline kommt. Warum sich die Staats- und Regierungschefs so schwer damit taten - und was sie nun als nächstes ins Auge fassen.