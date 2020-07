EU-Sondergipfel : Merkel hofft auf Einigung - Von der Leyen fordert Corona-Lösung

Der niederländische Premierminister Mark Rutte (l-r), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der französische Präsident Emmanuel Macron stehen während eines Treffens am Rande des EU-Gipfels zusammen. Foto: dpa/Francisco Seco

Brüssel Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft bei dem EU-Sondergipfel trotz weiter „harter Verhandlungen“ auf Einigung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen fordert EU-Lösung gegen die Corona-Krise.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine Einigung beim EU-Gipfel zum Corona-Aufbaufonds für möglich, erwartet aber eine weitere Runde sehr harter Verhandlungen. Die Staats- und Regierungschefs hätten in der Nacht „einen Rahmen für eine mögliche Einigung erarbeitet“, sagte Merkel am Montag in Brüssel. Dies gebe Hoffnung, „dass es heute vielleicht zu einer Einigung kommt“. Es werde aber „nicht einfach werden“.