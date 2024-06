Treffen der EU-Verantwortlichen Ein Gipfel der Verlässlichkeit

Gemessen an den Abläufen vor fünf Jahren und auch an den Szenarien noch vor einem Monat hat sich dieser EU-Gipfel selbst übertroffen. Er absolvierte seine für zwei Sitzungstage vorgesehene Themenliste nicht nur in der Hälfte der Zeit, er wurde auch seiner Rolle gerecht, nach den Wahlen das Führungsvakuum an der Spitze der Europäischen Union so kurz wie eben möglich zu halten.