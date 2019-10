EU-Gipfel : Einig beim Brexit - uneins bei Finanzen und Erweiterung

Brüssel Beim Brexit ist die EU einen großen Schritt vorangekommen. Bei anderen Themen treten Kanzlerin Angela Merkel und ihren Kollegen auf der Stelle. Bei der EU-Erweiterung schaltete Frankreichs Präsident Macron auf stur.

Nach dem Brexit-Kraftakt ist die Geschlossenheit der Europäischen Union wieder dahin - bei Themen wie der Finanzplanung ab 2021 und der EU-Erweiterung liegen die Position weit auseinander. Neben dem gemeinsamen Etat berieten Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel mit der künftigen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auch über die strategischen Ziele für die nächsten fünf Jahre. Tiefe Gräben taten sich bereits in der Nacht zum Freitag bei der möglichen Aufnahme der Westbalkan-Staaten Albanien und Nordmazedonien auf.

Schätzungen zufolge könnte bereits ein Festhalten an der 1,0-Prozent-Quote für Deutschland eine jährliche Mehrbelastung von rund zehn Milliarden Euro bedeuten. Zudem würde die Differenz zwischen dem, was Deutschland einzahlt und wieder herausbekommt 2027 auf ein Minus von bis zu 35 Milliarden Euro steigen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr steuerte Deutschland rund 25 Milliarden Euro zum EU-Haushalt bei und der Nettosaldo lag bei „nur“ 15 Milliarden Euro.

Österreichs Kanzlerin Bierlein bedauerte, dass keine Einigung gefunden wurde. „Ich halte es für die Solidarität der Europäischen Union und auch für die Sicherheit in der Region für kein gutes Zeichen.“ Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel stellte den beiden Ländern am Freitag jedoch die Mitgliedschaft in der EU in Aussicht: „Die Zukunft der Balkanstaaten ist in Europa, auf jeden Fall.“ Allerdings hätten die Verhandlungen eigentlich bereits im vergangenen Jahr aufgenommen werden sollen.