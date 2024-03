EU-Gipfelbeschlüsse Grünes Licht für Bosnien, rotes für Israel

Die Unterstützung des von Russland seit zwei Jahren von einem Angriffskrieg überzogenen Landes hatte zu Beginn des Gipfels immer wieder im Mittelpunkt gestanden. Scholz wollte in dem Zusammenhang vor allem ein „sehr klares Signal an Putin senden“. Der habe sich verrechnet mit der Annahme, dass die EU nicht in der Lage sein werde, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie das nötig ist. Ein neuer und wichtiger Baustein dieser Botschaft soll die Verwendung von Zufallserträgen aus den in der EU eingefrorenen russischen Vermögenswerten sein. Die haben einen Wert von mehr als 200 Milliarden Euro, und rund vier Milliarden sind an Erträgen dazugekommen, die nicht dem russischen Eigentum zugerechnet werden. Mit steigenden Zinsen dürften es bald zweistellige Beträge im Jahr sein. Und denen will Scholz „eine klare Richtung geben“. Richtung Waffen, Richtung Munition. Aus der Kommission verlautete bereits der Vorschlag, 90 Prozent dieser Erträge in die Ukraine-Militärhilfe zu stecken.